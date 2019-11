Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Straße abgekommen

Nohra (ots)

Unverletzt blieb ein Mercedes Fahrer bei einem Unfall am Montag. Der 36-Jährige war gegen 19 Uhr auf der Landstraße von Nohra in Richtung Kinderode unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und schließlich am angrenzenden Feldrand zum Stehen. Am Mercedes entstand geringer Sachschaden.

