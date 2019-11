Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtiger dank eines Zeugen gestellt

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Fiat stieß am Montag, 19.30 Uhr, beim Rangieren in der Albert-Kuntz-Straße gegen einen abgestellten Opel. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Autofahrer darauf angesprochen. Der ergriff daraufhin die Flucht und fuhr davon. Der Zeuge informierte nun eine zufällig vorbei fahrende Streife der Polizei über die Unfallflucht. Die Polizisten konnten den Fiat in der Edmund-König-Straße stoppen. Gegen den 18 Jahre alten Fahrer wird nun ermittelt. Sowohl am Fiat, als auch an dem Opel entstanden Schäden.

