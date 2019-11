Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Maschinenbrand in Entsorgungsunternehmen

Deuna (ots)

Am Montagmittag, 12 Uhr, geriet die Sortiermaschine eines Entsorgungsunternehmens in der Industriestraße in Brand. Neben der Polizei kamen auch ca. 40 Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. An der betroffenen Maschine, die zur Trennung von Metall dient, entstand kein Schaden. Möglicherweise wurde das Feuer durch eine im Abfall befindliche Batterie ausgelöst. Die in der Anlage verbaute automatische Löschanlage reichte jedoch nicht aus, um den Brand zu bekämpfen. Personen kamen nicht zu Schaden.

