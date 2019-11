Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Gerüstteile - Zeugen gesucht

Großbodungen (ots)

Auf die Teile eines Gerüstes und diverses Zubehör hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Großbodungen abgesehen. Der oder die Unbekannten öffneten das Tor zu einer Gerüstbaufirma Am Ölgraben gewaltsam und nahmen anschließend das Beutegut mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03601/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell