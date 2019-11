Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Leitplanke geprallt

Arenshausen (ots)

In der Leitplanke endete die Fahrt eines 30-Jährigen am Sonntagabend im Eichsfeld. Er befuhr gegen 20.40 Uhr die B80 von der Anschlussstelle BAB 38 Arenshausen in Richtung Autobahnzubringer. Dort kam der 30-Jährige am Ende des Zubringers nicht rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Außerdem wurde die Leitplanke über 10 Meter Länge beschädigt.

