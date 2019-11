Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heißluftpistole verursacht Brand

Sondershausen (ots)

Bei Arbeiten mit einer Heißluftpistole kam es am Sonntagvormittag in der August-Bebel-Straße zum Brand in einem Wohnhaus. Ein Holzbalken und die dahinter liegende Dämmung entzündeten sich. Der Balken verkohlte oberflächlich. Es entstand geringer Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

