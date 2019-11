Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenreiche Alkoholfahrt

Sondershausen (ots)

Am Samstag Abend gegen 23:30 Uhr wurde in Sondershausen in der Borntalstraße / Martin - Anderson - Nexö - Str. ein VW Tiguan angehalten und kontrolliert. In der Atemluft des 43 - jährigen Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Der darauf durchgeführte freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Bei der Blutentnahme im Krankenhaus leistete der Fahrer Widerstand. Somit erwarten ihn nun zwei Anzeigen, einmal wegen des Fahrens unter Alkohol und wegen Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten.

