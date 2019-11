Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sprayer in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Ein 14jähriger sprühte am Samstagabend gegen 19:00 Uhr ein verbotenes Zeichen an die Wand eines Einkaufsmarktes in Nordhausen in der Bochumer Straße. Eine Zeugin konnte den Jugendlichen stellen und informierte die Polizei. Der Täter wurde angezeigt und in der Folge an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Kosten für eine Reinigung der Fassade werden vom Verursacher zur tragen sein.

