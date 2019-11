Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Explosion in der Jahnstraße

Nordhausen (ots)

Gegen 19:40 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Jahnstraße in Nordhausen einen lauten Knall. Als sie hinausschaute, erkannte sie, dass an einem Haus, im Bereich zwischen Friesenstraße und Förstemannstraße, ein Briefkasten von der Wand gerissen wurde. Zwei dunkel gekleidete Personen seinen davongelaufen. Die Polizei konnte feststellen, dass mittels eines Sprengkörpers die Briefkastentür herausgesprengt wurde. Diese traf ein gegenüber stehendes Fahrzeug und beschädigte dieses. Der Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

