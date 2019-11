Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gleich zwei Betrunkene in Ellrich

Ellrich/Lkr. Nordhausen (ots)

Am Samstag den 16.11.2019 gegen 17:30 Uhr erging bei der Polizei in Nordhausen die Mitteilung über einen Ford Transit in Ellrich, welcher in "Schlangenlinien" fahren würde. Eingesetzte Beamte konnten das Fahrzeug feststellen, der 41jährige Fahrer des Ford erreichte bei einem Test einen Wert von 1,43 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein eingezogen. Gegen 19:10 Uhr führten Beamte eine weitere Kontrolle in Ellrich durch. Ein 55jähriger führte einen Ford Focus in der Wernaer Straße. Bei der Überprüfung ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,55 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

