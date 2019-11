Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beschädigte Fahrzeuge in der Bochumer Straße

Nordhausen (ots)

In der Zeit vom 15.11. 18:00 Uhr bis 16.11.19 8:00 Uhr wurden in Nordhausen in der Bochumer Straße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bei einem Pkw wurde ein Reifen zerstochen, bei allen anderen wurden die Seiten zerkratzt. Der Schaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Die beschädigten Fahrzeuge standen im Bereich Höhe Yorckstraße bis Hausnummer 82, also in Richtung Salza linksseitig. Zeugen, die etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Nordhausen melden.

