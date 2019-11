Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erfolgreiche Fahndung in Thüringen - Autodieb gestellt

Heldrungen (ots)

Die Handschellen klickten am Vormittag bei einem 35-jährigen Mann in Heldrungen. Er war in einem gestohlenen Audi A6 auf der B 86 zwischen Bahnhof und Autobahnauffahrt zur BAB 71 unterwegs und wurde von Polizisten gestoppt. Der Autobesitzer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in Baden Württemberg befand sich zum selben Zeitpunkt bei der Polizei, um den Diebstahl seines Fahrzeuges zu melden. Dank eingebauter Ortungstechnik, wusste der Eigentümer des Fahrzeuges zu jeder Zeit, wo sich der Autodieb gerade mit seinem Audi befindet. Die zuständigen Polizeidienststellen in Thüringen, Autobahnpolizei, Polizeiinspektion Sömmerda und die Polizeiinspektion Kyffhäuser, setzten Polizeikräfte gezielt zur Fahndung ein, die letztendlich erfolgreich zur Festnahme des aus Polen stammenden Fahrers, führte. Der 35-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste zur Blutentnahme. Der gestohlene Audi wurde zur Spurensicherung am und im Fahrzeug sichergestellt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell