Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenlaterne in Flammen

Langula (ots)

Ein Passant meldete am Donnerstag, 17 Uhr, eine brennende Straßenlaterne in der Straße Am Plan. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge führte ein technischer Defekt an der Laterne zum Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden.

