Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer und Fußgängerin bei Kollision verletzt

Nordhausen (ots)

Eine 16-Jährige überquerte am Donnerstag, 14.25 Uhr, die Straße der Genossenschaften auf Höhe der Kreuzung Am Salzagraben. Auf dem Gehweg kam es zum Zusammenstoß mit einem 62 Jahre alten E-Bikefahrer, der den Gehweg in Richtung Clara-Zetkin-Straße befuhr. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu.

