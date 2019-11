Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerinnen bei Auffahrunfall verletzt

Buchholz (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, mit ihrem Golf die Buchholzer Hauptstraße in Richtung Nordhausen. Dabei übersah sie den stehenden Polo einer 49-Jährigen, die nach links in die Steigerthaler Straße abbiegen wollte. Sie fuhr auf den Polo auf. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Eigenen Aussagen zufolge wurde die 33-Jährige von der tiefstehenden Sonne geblendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell