Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Beuren (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine Frau am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Beuren. In der Betriebshalle einer Firma im Gewerbegebiet sollte ein Stahlträger verladen werden. Als dieser aus noch ungeklärter Ursache fiel, stürzte er auf die 52 Jahre alte Frau. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell