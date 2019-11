Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Firma

Dingelstädt (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Firma im Hestelweg einzudringen. Der oder die Täter machten sich an mehreren Dachfenstern zu schaffen und hinterließen so einen Sachschaden von ca. 6000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge gingen die Einbrecher leer aus. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell