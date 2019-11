Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto gegen Baum geprallt

Zwinge (ots)

An einem Baum endete die Fahrt eines 25-Jährigen am Mittwoch. Der Mann war gegen 16.40 Uhr mit seinem Ford auf der Landstraße aus Richtung Zwinge in Richtung Niedersachsen unterwegs. In einer Linkskurve geriet das Auto ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Ford entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Aufgrund von auslaufenden Betriebsflüssigkeiten kam auch die Feuerwehr zum Einsatz.

