Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Labrador angeschossen - Zeugen gesucht

Seega (ots)

Ein Hund ist am Mittwoch in Seega durch Unbekannte verletzt worden. Als der Besitzer am Abend nach Hause kam, entdeckte er bei seinem Labrador eine Schusswunde am Bauch. Unbekannte hatten auf den Hund, der sich auf einem Grundstück in der Hammerstadtstraße befand, gezielt. Das Geschoss, vermutlich aus einem Luftgewehr, stellten die Polizisten sicher. Die Tat ereignete sich zwischen 7.30 und 19 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell