LPI-NDH: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ilfeld

20000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen im Landkreis Nordhausen ereignete. Ein Skoda-Fahrer war auf der Bundesstraße 81 aus Richtung Hasselfelde in Richtung Ilfeld unterwegs. Gegen 6 Uhr kam der 43-Jährige auf Höhe der Eisfelder Talmühle von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall entstand am Skoda Totalschaden. Außerdem wurden die Leitplanke und ein Gaststättenschild in Mitleidenschaft gezogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

