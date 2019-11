Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebin in Baumarkt gestellt

Heldrungen (ots)

Auf einen Bohrhammer des Herstellers Bosch hatte es eine Diebin am Dienstagnachmittag, 13.30 Uhr, in einem Baumarkt An der Schmücke abgesehen. Sie nahm das Werkzeug, das auf der Ausstellungsfläche gesichert war, gewaltsam an sich und verließ den Markt über den Gartenbereich. Eine Mitarbeiterin stellte die Frau im Außenbereich. Im Rucksack der 32-Jährigen befand neben dem Bohrhammer auch weiteres Diebesgut aus dem Warenbestand des Baumarktes. Gegen die Frau wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell