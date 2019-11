Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund angefahren und schwer verletzt

Helmsdorf (ots)

Ein Opel war am Dienstag, 16.50 Uhr, auf der Bundesstraße 247 aus Mühlhausen in Richtung Dingelstädt unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Helmsdorf lief plötzlich ein Hund auf die Straße. Die 58 Jahre alte Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund musste mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unversehrt.

