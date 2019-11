Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Fahrzeugaufbruch ertappt

Sondershausen (ots)

Am späten Dienstagabend brach ein Mann in der Sondershäuser Innenstadt einen abgestellten Suzuki auf. Dabei wurde er vom Besitzer des Autos erwischt und flüchtete in Richtung Talstraße. Der Autobesitzer nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann schließlich stellen und festnehmen. Auf der Dienststelle beleidigte er die Polizisten und versuchte, sie zu bespucken. Ein Alkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen 1,1 Promille. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Im Innenraum des aufgebrochenen Suzuki fanden die Ermittler das Handy des Verdächtigen. Außerdem konnte ein weiteres beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Der 18-Jährige kam zunächst in Polizeigewahrsam.

