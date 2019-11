Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ausgebüxte Rinder mit Auto kollidiert

Dingelstädt (ots)

Am Dienstagabend ist in Dingelstädt, Heiligenstädter Straße ein Auto mit Kühen kollidiert. Der 85 Jahre alte Autofahrer bemerkte, gegen 22.40 Uhr, die zwei freilaufenden schwarz-weißen Rinder auf der Gegenfahrbahn, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Eins davon lief seitlich gegen den fahrenden Renault und beschädigte ihn mehrfach. Der Autofahrer blieb unverletzt. Dem Tierhalter gelang es, die ausgebüxten Kühe wieder einzufangen.

