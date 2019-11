Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Greußen (ots)

Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, drangen Unbekannte in der Straße Helbeeck gewaltsam in einen Baucontainer ein. Aus dem Container erbeuteten der oder die Diebe Kaffee und ein Messgerät. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

