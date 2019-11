Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto ausgebrannt

Roßleben (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist ein Auto, das auf einem Firmengelände in der Wendelsteiner Straße abgestellt war, in Flammen aufgegangen. Der Mercedes Vito brannte vollständig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte das Auto in Brand setzten. Daher bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell