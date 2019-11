Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

In vier Kellerräume brachen Unbekannte am Montag, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr, in der Grimmelallee ein. Aus einem der Keller erbeuteten der oder die Täter ein rotes Mountainbike des Herstellers Trek im Wert von ca. 4000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 200 Euro. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des gestohlenen Fahrrades machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

