Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Müllcontainer in Brand

Mühlhausen (ots)

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht, gegen 2.15 Uhr, in der Sondershäuser Straße einen Restmüllcontainer in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Angrenzende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Am Container selbst entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

