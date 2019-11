Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bollstedt (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 5. November, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein achtjähriges Mädchen wollte die Höngedaer Straße überqueren. Dabei wurde das Kind von einem herannahenden Pkw erfasst. Das Mädchen stürzte. Der bislang unbekannte Autofahrer kümmerte sich kurz um das Kind, stieg dann jedoch in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Görmar davon. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell