Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigen nach Kollision

Mühlhausen (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Montagabend in Mühlhausen ereignete, ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen. Er setzte sich, gegen 23.30 Uhr, auf den Fahrersitz eines Mitsubishi, der in der Friedrich-Engels-Straße abgestellt war. Da er das Licht im Fahrzeug anschalten wollte, startete er die Zündung. Dabei schnippte das Auto nach vorn und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Ein Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann über 1,2 Promille. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss und besaß keine Fahrerlaubnis.

