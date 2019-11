Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Kind von Unbekanntem angesprochen

Sondershausen (ots)

Nachdem am Sonntag in Sondershausen ein Kind von einem Unbekannten angesprochen worden sein soll, ermittelte die Kriminalpolizei auf Hochtouren. Mit einer detaillierten Personenbeschreibung wendete sich die Polizei auch an die Bevölkerung und bat um Zeugenhinweise. Im Zuge erster Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass sich der Sachverhalt nicht, wie in der Pressemeldung vom 11.11.2019 beschrieben, dargestellt hat. Ein Straftatverdacht ergibt sich derzeit nicht. Das Mädchen befand sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Bei Rückfragen steht die Pressestelle ab Dienstag, 6 Uhr, zur Verfügung.

