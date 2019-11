Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebe aktiv

Artern (ots)

Im Kyffhäuserkreis sind Kennzeichendiebe derzeit besonders aktiv. Zwischen Mittwoch, 6. November, und Freitag, 8. November, erbeuteten Unbekannte die Kennzeichentafeln von fünf Fahrzeugen. Davon schlugen die Diebe dreimal in Artern, in der Otto-Brünner-Straße und in der Alten Poststraße, sowie im Ortsteil Schönfeld an der Schlippe zu. Außerdem verschwanden Kennzeichen in Bottendorf, Schönewerdaer Straße und Ringleben, Bretlebener Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der 03466/3610 zu melden.

