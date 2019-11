Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bruchsichere Scheibe verhindert Einbruch

Nordhausen (ots)

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Rautenstraße einzubrechen. Der Versuch, über die Scheibe des Geschäftes einzudringen, misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Offenbar zogen sich der oder die Täter bei dem Einbruchsversuch Verletzungen zu. Die Beamten sicherten Blutspuren am Tatort. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell