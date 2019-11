Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leinefelde (ots)

Der 68-jährige Fahrer eines Volvo beabsichtigte am Montag, gegen 9.10 Uhr, aus einer Parklücke in der Bahnhofstraße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem herannahenden VW einer 53-Jährigen, welche die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

