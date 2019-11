Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtiger Ladendieb in Wohnung gestellt

Nordhausen (ots)

Eine Rolle Alufolie stahl ein Mann am Montagmorgen, gegen 9.45 Uhr, in einem Supermarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße. Als er von einem Mitarbeiter erwischt wurde, ergriff der Dieb die Flucht. Zeugenaussagen zufolge verschwand er in einen Hauseingang in derselben Straße. Dank Hinweisen von Zeugen konnte der 27 Jahre alte polizeibekannte Mann dort in der Wohnung eines Bekannten festgestellt werden.

