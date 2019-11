Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiterfahrt untersagt

Bleicherode (ots)

Sein Auto musste ein 39-Jähriger am Sonntagnachmittag in Bleicherode stehen lassen. Kurz nach 15 Uhr kontrollierten Polizisten den Opelfahrer in der Bahnhofstraße. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den Mann.

