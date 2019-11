Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Unbekannten angesprochen - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Eine Zwölfjährige ist am Sonntagnachmittag von einem Unbekannten in Sondershausen angesprochen worden. Gegen 15.45 Uhr beabsichtigte das Kind den Fußgängerüberweg in der Bebrastraße zu überqueren, als der Mann sie aufgefordert haben soll, mit ihm zu kommen. Als sich das Mädchen weigerte, soll er versucht haben, das Kind zu seinem Auto zu ziehen. Dabei riss es sich los und flüchtete. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrer oder seinem Fahrzeug machen? Der Mann war ca. 1,80 m groß. Das scheinbare Alter schätzte das Kind auf ca. 45 bis 55 Jahre. Er trug einen grau, braunen Vollbart und trug eine schwarzen Hose und ein schwarzes Kapuzenshirt. Der Unbekannte sprach mit tiefer Stimme und einheimischen Dialekt. Auffällig waren zwei Piercings, die der Mann an der Lippe trug, und ein auffälliges Tattoo auf dem Handrücken. Unterwegs war der Mann in einer silbergrauen Limousine mit Nordhäuser Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

