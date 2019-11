Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden in Elende

Nordhausen (ots)

Ein weiterer Unfall mit Personenschaden ereignete sich am 08.11.2019 gegen 12:50 in Ortslage Elende, Halle-Kasseler-Straße, Höhe Hausnummer 21. Die Unfallverursacherin befuhr die oben genannte Straße aus Richtung Wipperdorf kommend in Richtung Niedergebra, als ihr nach eigenen Angaben schwarz vor Augen wurde und sie nach links in ein Gartentor und gegen einen Straßenlaternenmasten fuhr. Durch den Unfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro. Die verletzte Frau wurde durch den Rettungswagen ins SHK Nordhausen gebracht.

