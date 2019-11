Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Nordhausen (ots)

Am 08.11.2019 ereignete sich um 06:45 Uhr in der Bleichroder Straße in Wipperdorf ein Unfall, bei dem der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. In der Bleicheroder Straße musste der Unfallgeschädigte an der Lichtzeichenanlage (LZA) zur Halle-Kasseler-Straße verkehrsbedingt warten. Der Unfallverursacher befuhr ebenfalls die Bleicheroder Straße in Richtung der LZA, als es ihm plötzlich schwindelig wurde, er nicht mehr rechtzeitig abbremsen kann und mit seinem Fahrzeug auf das stehende Fahrzeug des Unfallgeschädigten auffuhr. Durch den Aufprall klagte der Unfallverursacher über Schmerzen im Bauchbereich und wurde durch den Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung ins Südharz-Klinikum nach Nordhausen gebracht. Durch den Unfall entstand weiterhin ein Sachschaden von insgesamt 3500 Euro.

