Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Alkoholeinfluss

Ebeleben / Greußen (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden in Ebeleben und Greußen Fahrzeugführer festgestellt, die unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. So ergab ein Alkoholtest bei einem Fahrzeugführer in Ebeleben einen Wert von 0,72 Promille, in Greußen war ein Fahrzeugführer nicht in der Lage, das Gerät zu beatmen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell