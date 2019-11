Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 19:25 Uhr fuhr ein Opelfahrer von der Müldener Straße in die Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen, ohne die Vorfahrt einer Opelfahrerin zu beachten. Die Opelfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zudem bei dem Opelfahrer Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 2,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt.

