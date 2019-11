Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Wohnhaus

Artern (ots)

In der Zeit vom 29. Oktober bis zum 09. November entwendeten Unbekannte aus einem leerstehenden Haus in der Sangerhäuser Straße in Artern Heizungsrohre und diverses Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich mindestens 500,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell