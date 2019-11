Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Sondershausen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde durch Unbekannte die Frontscheibe eines Renault, der in der Johann-Karl-Wezel-Straße in Sondershausen abgestellt war, zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich etwa 1000,- Euro.

