Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Mühlhausen (ots)

Am Samstag kam es im Bereich der Görmarstraße und der Straße An der Burg zu Sachbeschädigungen. Unbekannte besprühten in der Görmar Straße mehrere Häuser mit Graffiti. An der Burg wurde ebenfalls ein Graffiti angebracht und ein Verteilerkasten für Baustrom beschädigt. Der genaue Tatzeitraum ist bisher nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Telefon: 03601 4510

E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell