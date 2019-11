Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fußgänger von Auto erfasst

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Suzuki befuhr am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, den Leineberg in Richtung Liethen. An der Einmündung zur Liebermannstraße beabsichtigte der 47 Jahre alte Autofahrer, nach links in diese abzubiegen. Dabei erfasste er zwei Fußgänger, welche die Liebermannstraße überquerten. Die beiden Männer im Alter von 42 und 54 zogen sich leichte Verletzungen zu. Einer von ihnen kam ins Krankenhaus.

