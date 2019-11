Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie geraubt - Die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Mit Schlägen traktierten Unbekannte am Donnerstag, gegen 19.20 Uhr, einen 52-Jährigen in der Karl-Marx-Straße. Anschließend sollen sie vom Opfer, das bereits zu Boden gegangen war, das Portemonnaie gestohlen haben und damit geflüchtet sein. Glücklicherweise blieb der 52-Jährige, der erheblich alkoholisiert war, unverletzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Angreifern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

