Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann kommt nach versuchten Einbruch ins Gefängnis

Nordhausen (ots)

Die Evakuierung im Stadtgebiet Nordhausen am Mittwochabend nutzte ein 34-jähriger Mann, um in ein Einfamilienhaus im Mathildenweg einzubrechen. Kurz nach 18 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei über einen Einbruch in das Einfamilienhaus. Der Tatverdächtige verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch die Terrassentür, wurde dabei aber von Nachbarn überrascht. Er flüchtete zunächst. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen, in die auch die Einsatzkräfte für die Evakuierung eingebunden waren, entdeckten Polizisten den Nordhäuser wenig später in der Kützingstraße. Der Sachschaden am Einfamilienhaus wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der 34-Jährige, der wegen ähnlich gelagerter Fälle bereits in Erscheinung getreten ist, wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wird in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

