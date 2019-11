Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw reißt Masten um

Großenehrich (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, kollidierte ein Lkw beim Rückwärtsfahren in der Straße Zweiter Gersthof mit einem Telefonmast. In weiterer Folge kippte dieser um und riss einen weiteren Mast mit sich. Dabei wurden ein Vordach und ein Hausdach beschädigt. Zur sich Sicherung der Masten kam die Feuerwehr zum Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell