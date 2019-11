Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer bei Unfall verletzt

Großenehrich (ots)

Ein VW befuhr am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, die Niederstraße in Richtung Kapellstraße. Als der 20 Jahre alte Fahrer die Kreuzung Kapellstraße geradeaus in Richtung Promenade überqueren wollte, kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Nissan eines 53-Jährigen, der die Kapellstraße in Richtung Wasserthaleben befuhr. Der VW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

