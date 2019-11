Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte zündeln an Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Bornhagen (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 0.45 Uhr, zündelten Unbekannte an mehreren Stellen einer ehemaligen landwirtschaftlichen Lagerhalle im Bauernweg. Beim Versuch, eine Jalousie anzuzünden, wurde diese beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der vergangenen Nacht Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Lagerhalle bemerkt, die sich verdächtig verhielten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

